La toiture de l’école primaire en feu à Saint-Aubin-Épinay, près de Rouen : cinq personnes évacuées, pas de blessé

Vingt sapeurs-pompiers sont intervenus ce lundi, juste avant midi, à l’école de l’Eau vive, touchée par un incendie en toiture. L’établissement avait été évacué avant l’arrivée des secours.