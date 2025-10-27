Connectez-vous S'inscrire

La toiture de l’école primaire en feu à Saint-Aubin-Épinay, près de Rouen : cinq personnes évacuées, pas de blessé


Vingt sapeurs-pompiers sont intervenus ce lundi, juste avant midi, à l’école de l’Eau vive, touchée par un incendie en toiture. L’établissement avait été évacué avant l’arrivée des secours.



Lundi 27 Octobre 2025 - 15:28


Les sapeurs-pompiers ont activé trois lances à incendie - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont activé trois lances à incendie - Illustration Adobe Stock
Un incendie s’est déclaré sur le toit de l’école primaire l’Eau vive à Saint-Aubin-Épinay, une commune située à l'est de Rouen  (Seine-Maritime), mobilisant en urgence 20 sapeurs-pompiers à bord de six véhicules. Trois lances à incendie ont été nécessaires pour maîtriser les flammes.

À leur arrivée sur place, vers 12 heures, cinq personnes présentes dans l’établissement avaient déjà été évacuées. Aucune victime n’est à déplorer.

Circulation perturbée aux abords de l’école

L’intervention a nécessité la mise en place de déviations temporaires, engendrant des perturbations sur le réseau routier local. Les causes du sinistre restaient à déterminer en début d’après-midi.





