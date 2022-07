La destruction d’un engin explosif entraîne l’évacuation de riverains à Gauciel, près d’Évreux

Des mesures de sécurité ont été mises en place compte tenu de la dangerosité et du poids de l’engin, notamment l’évacuation des habitants dans un périmètre de 270 mètres autour de l’engin, le temps des opérations de déminage qui devraient durer quelques heures, selon la préfecture.



Les riverains évacués ont été pris en charge et amenés en bus vers la base aérienne 105 où ils seront accueillis par la Croix-Rouge.



Afin de faciliter les opérations de déminage, il a été demandé à la population d’éviter autant que possible le secteur de Gauciel.