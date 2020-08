La conductrice avait 1,50 g d'alcool dans le sang : un policier grièvement blessé au Havre

La Twingo, qui roulait à « vive allure », selon une source policière, s'est immobilisée cinquante mètres plus loin. Sa conductrice, une femme de 54 ans, a été dépistée avec un taux d'alcoolémie de 0,75 mg par litre d'air expiré, soit 1,50 g dans le sang. Elle a été placée en dégrisement puis en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et blessures involontaires.



Le policier, âgé de 42 ans, souffrant d'une double fracture du tibia a été secouru par ses collègues puis par une équipe de la Croix-Rouge de passage à ce moment-là. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers pour être conduit aux urgences de l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers. Il s'est vu délivrer un certificat avec 60 jours d'incapacité totale de travail.



L'enquête a été confiée à la brigade des accidents et délits routiers.