Connectez-vous S'inscrire





La Ville d’Évreux reprend la main sur le festival rock après la défaillance de Normandy Rock


Face à la cessation de paiement de l’association organisatrice du festival « Rock in Evreux », la municipalité refuse d’abandonner un rendez-vous ancré dans l’ADN culturel de la ville.



Jeudi 25 Septembre 2025 - 18:18



Lors de la dernière édition du festival, à l'hippodrome d'Evreux - Photo M.M./infonormandie
Lors de la dernière édition du festival, à l'hippodrome d'Evreux - Photo M.M./infonormandie
Réunis le 24 septembre, les membres du bureau de Normandy Rock ont acté la mise en cessation de paiement de l'association organisatrice du festival « Rock in Evreux ». Le déficit cumulé — qui dépasse 900 000 euros — a précipité cette décision, jugée « regrettable mais responsable » par la municipalité.

Le maire Guy Lefrand a tenu à préciser que cette dette ne saurait être épongée par les finances publiques locales : « Le déficit ne peut être assumé par les contribuables ébroïciens. » La municipalité entend toutefois préserver l’héritage du festival, devenu « emblématique depuis l’après-guerre ».

Un nouveau souffle pour le rock à Évreux ?

Fidèle à son histoire musicale, la Ville d’Évreux refuse de « tourner la page » et annonce la reprise en main du festival via une nouvelle convention avec l’Agglomération Évreux Portes de Normandie.

« L’objectif est clair : permettre au rock de continuer à résonner et à faire vibrer Évreux », indique Guy Lefrand. Les contours de la nouvelle formule du festival seront précisés dans les mois à venir, avec un pilotage municipal et une logique de redressement économique.



📌 Chiffres clés du festival rock d’Évreux
    •    900 000 € : déficit cumulé de l’association Normandy Rock
    •    1947 : premières traces d’un festival rock à Évreux, selon les archives locales
    •    30 000 festivaliers : fréquentation moyenne lors des dernières éditions




Mots clés : cessation de paiement, Eure, Evreux, festival, Normandy Rock, rock




Contrôle routier à Gruchet-le-Valasse : un conducteur interpellé sans permis ni assurance

26/09/2025

Yvelines : trois mineurs interpellés à Versailles après le vol par ruse d'une carte bancaire

25/09/2025

Début d’incendie maîtrisé au centre aquatique de Fécamp : 79 clients et employés évacués

25/09/2025

Victime d'un enlèvement dans l'Orne, Lucie, 12 ans, retrouvée saine et sauve en Loire-Atlantique

25/09/2025

La Ville d’Évreux reprend la main sur le festival rock après la défaillance de Normandy Rock

25/09/2025

L'auteur de tags sur un mur anti-bruit à l’entrée de Rouen interpellé en flagrant délit

25/09/2025

L’alerte enlèvement déclenchée après la disparition d’une fillette de 12 ans dans l’Orne

25/09/2025

Il exhibe un pistolet à la fenêtre en pleine intervention des pompiers : un homme interpellé au Havre

25/09/2025

Deux établissements perturbés ce jeudi matin à Rouen : tentative de blocage à la fac Pasteur et lycée fermé

25/09/2025

Au Havre, incendie au dernier étage d'un immeuble : neuf appartements évacués

25/09/2025

Seine-Maritime. Un piéton mortellement blessé après avoir été percuté par un poids lourd à Elbeuf

25/09/2025

Collision à Valliquerville, en Seine-Maritime : deux blessés en urgence absolue, dont une femme incarcérée

24/09/2025

Alerte à la bombe à Louviers : un supermarché et des entreprises évacuées jusqu’à la levée de doute

24/09/2025

Yvelines. Un homme blessé au cutter devant un collège à Mantes-la-Jolie, l'auteur présumé est interpellé

24/09/2025

Au rond-point des Vaches près de Rouen : les forces de l'ordre délogent des manifestants de "Bloquons tout"

24/09/2025

Course-poursuite à 140 km/h dans Rouen : un chauffard sans permis interpellé

24/09/2025

Drogue : un adolescent de 16 ans interpellé deux fois en quelques heures à Saint-Etienne-du-Rouvray

24/09/2025

Une femme de 68 ans fauchée par une voiture dans l’Eure : elle est transportée en urgence absolue au CHU de Rouen

24/09/2025

Un sapeur pompier porté disparu en mer à Fécamp lors d’un exercice, retrouvé sain et sauf

22/09/2025

Un jeune homme grièvement blessé dans un accident à Touffreville-la-Corbeline, près d'Yvetot

21/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen