La Solitaire du Figaro Paprec : J-1 avant le grand départ depuis Le Havre ce dimanche

Ce dimanche 7 septembre à 13h, 34 marins s’élanceront en solitaire pour la 56e édition de la mythique course au large. Le parcours initial a été modifié en raison de conditions météo délicates, offrant une navigation exigeante en Manche sur 638 milles.