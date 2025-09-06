La Solitaire du Figaro Paprec : J-1 avant le grand départ depuis Le Havre ce dimanche

À quelques heures du départ de la Solitaire du Figaro au Havre - © Vincent Olivaud / OC Sport Pen Duick
Après un long convoyage depuis Rouen vendredi, les 35 marins engagés dans cette nouvelle édition — ainsi que les 7 équipages du Défi Paprec — peaufinent leurs bateaux dans le bassin du Havre. Contrôles techniques, avitaillement, briefings et sollicitations médiatiques rythment ces ultimes heures avant le départ.
Un prologue en Manche avant le large
Le départ sera précédé d’un parcours côtier le long des plages et falaises normandes, permettant aux spectateurs de saluer une dernière fois les navigateurs. Les solitaires prendront ensuite le large vers la Cornouaille, avec une première marque à enrouler à Serries Bank.
Des conditions météo déjà corsées
« Pour le départ, nous devrions avoir de belles conditions au large de la Hève, avec un vent de sud établi entre 10 et 15 nœuds », explique le directeur de course Yann Château. Mais la suite s’annonce plus musclée, avec le passage d’une dépression sur l’Irlande qui renforcera le vent et la mer. De quoi promettre une première étape tendue et stratégique, où chaque option de route pourrait faire la différence