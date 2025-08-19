La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

Afin de permettre la gestion de l’événement et d’éviter la zone d’intervention, une déviation a été mise en place par le réseau routier départemental. Malgré cela, un important bouchon est enregistré en amont.

La DIRNO appelle les automobilistes à la plus grande vigilance pour leur sécurité et celle des agents travaillant sur la zone. La durée de la coupure reste, pour l’heure, indéterminée.