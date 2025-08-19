Connectez-vous S'inscrire

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)


Un accident a entraîné la fermeture totale de la RN12 ce mardi en fin d’après-midi, sur la commune de Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne). Une déviation est mise en place et la durée de l’interruption reste indéterminée.



Mardi 19 Août 2025 - 18:31



La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO) a annoncé que la RN12 est coupée dans les deux sens de circulation depuis 18h15, au point kilométrique 6, à hauteur de Saint-Maurice-lès-Charencey.

Un accident impliquant deux poids-lourds est à l’origine de cette fermeture. Les services de secours et d’intervention sont toujours mobilisés sur place.

Une déviation mise en place

Afin de permettre la gestion de l’événement et d’éviter la zone d’intervention, une déviation a été mise en place par le réseau routier départemental. Malgré cela, un important bouchon est enregistré en amont.

La DIRNO appelle les automobilistes à la plus grande vigilance pour leur sécurité et celle des agents travaillant sur la zone. La durée de la coupure reste, pour l’heure, indéterminée.




