La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir




Mercredi 20 Août 2025 - 12:23



La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO) a indiqué, ce mercredi matin, que la RN12 est actuellement fermée dans les deux sens de circulation au point kilométrique 26+200, sur la commune de Saint-Rémy-sur-Avre (Eure) à la frontière de l'Eure.

Une coupure de deux heures

Selon les premières informations, un accident est à l’origine de cette coupure. La durée d’interruption du trafic est estimée à environ deux heures.

Les équipes d’intervention sont mobilisées sur place afin de sécuriser la zone et de permettre la reprise de la circulation dans les meilleurs délais.




