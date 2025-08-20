La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO) a indiqué, ce mercredi matin, que la RN12 est actuellement fermée dans les deux sens de circulation au point kilométrique 26+200, sur la commune de Saint-Rémy-sur-Avre (Eure) à la frontière de l'Eure.
Une coupure de deux heures
Selon les premières informations, un accident est à l’origine de cette coupure. La durée d’interruption du trafic est estimée à environ deux heures.
Les équipes d’intervention sont mobilisées sur place afin de sécuriser la zone et de permettre la reprise de la circulation dans les meilleurs délais.
