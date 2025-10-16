Connectez-vous S'inscrire





La Police nationale recrute des jeunes en Seine-Maritime : un métier de terrain, sans diplôme requis


La Police nationale ouvre ses portes aux jeunes de 18 à 30 ans, sans condition de diplôme, pour devenir policiers adjoints. Plusieurs postes sont à pourvoir dans les commissariats de Seine-Maritime.



Jeudi 16 Octobre 2025 - 17:21


Illustration DGPN
Illustration DGPN
Avis aux jeunes qui veulent s’engager concrètement pour la sécurité de tous : la Police nationale recrute actuellement des policiers adjoints, avec des affectations possibles notamment à Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp et Dieppe.

Ces agents, en appui direct des gardiens de la paix, participent activement à la sécurité du quotidien : patrouilles, interpellations, missions anticriminalité mais aussi accueil du public dans les commissariats.

Accessible sans diplôme, dès 18 ans

Aucun diplôme n’est exigé pour postuler. Ce recrutement est destiné aux jeunes âgés de 18 à moins de 30 ans, motivés par une mission de terrain, utile et proche des citoyens. Les candidats retenus signeront un contrat de 3 ans (renouvelable une fois) et suivront une formation rémunérée de 4 mois dans une école de police.
 
  • Salaire net en province : 1 528 € dès l’entrée en formation.
 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 juillet 2025 sur le site officiel :
police-nationale.interieur.gouv.fr

Une nouvelle session de recrutement est prévue à l’automne.
 




