La Police nationale recrute des jeunes en Seine-Maritime : un métier de terrain, sans diplôme requis

Avis aux jeunes qui veulent s’engager concrètement pour la sécurité de tous : la Police nationale recrute actuellement des policiers adjoints, avec des affectations possibles notamment à Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp et Dieppe.
Ces agents, en appui direct des gardiens de la paix, participent activement à la sécurité du quotidien : patrouilles, interpellations, missions anticriminalité mais aussi accueil du public dans les commissariats.
Accessible sans diplôme, dès 18 ans
Aucun diplôme n’est exigé pour postuler. Ce recrutement est destiné aux jeunes âgés de 18 à moins de 30 ans, motivés par une mission de terrain, utile et proche des citoyens. Les candidats retenus signeront un contrat de 3 ans (renouvelable une fois) et suivront une formation rémunérée de 4 mois dans une école de police.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 juillet 2025 sur le site officiel :
police-nationale.interieur.gouv.fr
Une nouvelle session de recrutement est prévue à l’automne.
- Salaire net en province : 1 528 € dès l’entrée en formation.
