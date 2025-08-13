L’économie de défense pèse plus de 8 000 emplois en Normandie

Thalès, implanté en Normandie, produit notamment des radars de dernière génération - Illustration Site Thalès
Avec 8 413 emplois dans l’industrie de défense et 150 petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) sous-traitantes, la Normandie s’impose comme un acteur clé du dispositif national. Les entreprises régionales – parmi lesquelles Naval Group, Safran, Thales ou encore Howmet Aerospace – contribuent directement à l’effort de souveraineté et à la performance économique locale.
En 2025, 1,3 milliard d’euros de paiements sont prévus par le ministère des Armées pour les entreprises normandes, soit une hausse estimée à +1,9 % par rapport à 2024.
Une présence militaire qui irrigue l’économie locale
La région compte 4 711 agents civils et militaires du ministère des Armées. Avec leurs familles, leur présence génère 4 249 emplois supplémentaires dans les commerces et services de proximité, souligne le ministère des Armées dans un document diffusé ce mercredi.
Par ailleurs, 635 PME et ETI sont fournisseurs directs du ministère, et 99,7 millions d’euros seront investis dans les infrastructures militaires de Normandie en 2025.
« Un effort nécessaire pour notre liberté et notre économie »
Pour Sébastien Lecornu, ministre des Armées (et élu de l'Eure), l’investissement dans les forces armées ne se limite pas à un enjeu de sécurité :
« Investir dans nos armées, c'est concret. Notre effort de défense est nécessaire pour garantir notre capacité à être libres. Il est aussi essentiel pour notre économie parce que notre modèle, souverain, garantit que la grande majorité du budget de nos armées est réinjecté dans notre économie nationale. »