L’économie de défense pèse plus de 8 000 emplois en Normandie

Avec 8 413 emplois dans l’industrie de défense et 150 petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) sous-traitantes, la Normandie s’impose comme un acteur clé du dispositif national. Les entreprises régionales – parmi lesquelles Naval Group, Safran, Thales ou encore Howmet Aerospace – contribuent directement à l’effort de souveraineté et à la performance économique locale.



En 2025, 1,3 milliard d’euros de paiements sont prévus par le ministère des Armées pour les entreprises normandes, soit une hausse estimée à +1,9 % par rapport à 2024.