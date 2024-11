L’autoroute A13 passe en flux libre : la fin des barrières de péage dans la nuit du 9 au 10 décembre

Avec cette innovation, les automobilistes n’auront plus besoin de s’arrêter pour payer leur trajet. Le principe est simple : le paiement s’effectue automatiquement après le passage sous les portiques, grâce à la lecture des plaques d’immatriculation ou des badges électroniques. Dès le 10 décembre au matin, 80 % des trajets sur cet axe bénéficieront de ce système. Les entrées et sorties situées entre Rouen et Caen seront, quant à elles, transformées dans la nuit suivante, du 10 au 11 décembre.