Connectez-vous S'inscrire





L'auteur de tags sur un mur anti-bruit à l’entrée de Rouen interpellé en flagrant délit


Un jeune homme de 20 ans a été surpris en pleine nuit alors qu’il taguait un mur anti-bruit récemment installé le long de la bretelle d’autoroute A150, à l’entrée de Rouen.



Jeudi 25 Septembre 2025 - 15:48



Illustration Depositphotos
Illustration Depositphotos
Les faits se sont produits ce jeudi 25 septembre, vers 4 heures du matin. Grâce au dispositif de vidéosurveillance urbaine, deux individus ont été repérés en train de taguer sur un mur situé en bordure de la bretelle d’autoroute A150, dans le sens Barentin vers Rouen, à l’entrée de la ville.

L’inscription, étalée sur environ deux mètres par deux, portait les lettres « P.B.M. ».

Une infraction contraventionnelle

Rapidement, les forces de l’ordre sont intervenues sur place. L’un des deux auteurs présumés a été interpellé. Il s’agit d’un jeune homme, âgé de 21 ans et domicilié à Maromme, qui avait en sa possession plusieurs bombes de peinture.

Le suspect a été interpellé pour « dégradation légère par inscription », une infraction de nature contraventionnelle, précise la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN76). Il n’a donc pas été placé en garde à vue, mais sera prochainement convoqué pour répondre de ses actes.



Mots clés : enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime, tag




Yvelines : trois mineurs interpellés à Versailles après le vol par ruse d'une carte bancaire

25/09/2025

Début d’incendie maîtrisé au centre aquatique de Fécamp : 79 clients et employés évacués

25/09/2025

Victime d'un enlèvement dans l'Orne, Lucie, 12 ans, retrouvée saine et sauve en Loire-Atlantique

25/09/2025

L'auteur de tags sur un mur anti-bruit à l’entrée de Rouen interpellé en flagrant délit

25/09/2025

L’alerte enlèvement déclenchée après la disparition d’une fillette de 12 ans dans l’Orne

25/09/2025

Il exhibe un pistolet à la fenêtre en pleine intervention des pompiers : un homme interpellé au Havre

25/09/2025

Deux établissements perturbés ce jeudi matin à Rouen : tentative de blocage à la fac Pasteur et lycée fermé

25/09/2025

Au Havre, incendie au dernier étage d'un immeuble : neuf appartements évacués

25/09/2025

Seine-Maritime. Un piéton mortellement blessé après avoir été percuté par un poids lourd à Elbeuf

25/09/2025

Collision à Valliquerville, en Seine-Maritime : deux blessés en urgence absolue, dont une femme incarcérée

24/09/2025

Alerte à la bombe à Louviers : un supermarché et des entreprises évacuées jusqu’à la levée de doute

24/09/2025

Yvelines. Un homme blessé au cutter devant un collège à Mantes-la-Jolie, l'auteur présumé est interpellé

24/09/2025

Au rond-point des Vaches près de Rouen : les forces de l'ordre délogent des manifestants de "Bloquons tout"

24/09/2025

Course-poursuite à 140 km/h dans Rouen : un chauffard sans permis interpellé

24/09/2025

Drogue : un adolescent de 16 ans interpellé deux fois en quelques heures à Saint-Etienne-du-Rouvray

24/09/2025

Une femme de 68 ans fauchée par une voiture dans l’Eure : elle est transportée en urgence absolue au CHU de Rouen

24/09/2025

Un sapeur pompier porté disparu en mer à Fécamp lors d’un exercice, retrouvé sain et sauf

22/09/2025

Un jeune homme grièvement blessé dans un accident à Touffreville-la-Corbeline, près d'Yvetot

21/09/2025

Un homme percuté mortellement par un train à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

21/09/2025

Eure : trois blessés dans une collision sur la RD833 à Mousseaux-Neuville

20/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen