L'auteur d'une tentative de vol insulte et crache sur les policiers à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Les fonctionnaires en civil ne tardent pas à repérer une voiture suspecte, avec à son bord deux femmes à l'avant et un homme à l'arrière. Ce dernier correspond au signalement fourni par le témoin. Le véhicule, alors placé sous surveillance, s'arrête soudainement. Les deux femmes en descendent précipitamment et vont se réfugier dans un pavillon.



L'homme, lui, reste à bord. Lors du contrôle, l'individu, particulièrement virulent, se rebelle et crache du sang en direction des policiers. Ces derniers sont contraints de le plaquer au sol pour le menotter.