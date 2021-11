L’A13 fermée dans les Yvelines en direction de la Normandie suite à un carambolage mortel

L’autoroute A13 est actuellement fermée à la circulation en direction de la Normandie, pour une durée indéterminée.



Un carambolage impliquant six véhicules et une moto s’est produit vers 13 heures au kilomètre 21 à hauteur de la commune de Chambourcy (Yvelines). Le premier bilan fait état d’au point un mort.



Les secours sont sur place.



L’A13 est fermée entre Rocquencourt et Poissy-Orgeval, dans le sens Paris-Caen.



Plus d’infos à venir