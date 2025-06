Jean-Luc Mélenchon en meeting à Rouen le 11 juin aux côtés d’Alma Dufour et Maxime Da Silva

À ses côtés, deux députés insoumis engagés dans les luttes sociales et écologiques : Alma Dufour, élue de Seine-Maritime dans la 4e circonscription et ancienne militante et porte-parole de l’association Les Amis de la Terre, ainsi que Maxime Da Silva, pressenti pour les prochaines élections municipales à Rouen.



Tous trois devraient prendre la parole pour dénoncer « les blocages démocratiques de la Ve République » et proposer une Assemblée constituante issue du peuple.