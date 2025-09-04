Interpellé à Rouen, le chauffard était recherché depuis plus de huit mois après un accident près de Mantes-la-Jolie

En fuite depuis un spectaculaire accident survenu en décembre à Buchelay, un jeune homme de 19 ans a été interpellé fin août à Rouen. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis probatoire.

