Intempéries : 23 interventions des sapeurs-pompiers en Seine-Maritime

La nuit a été relativement calme concernant les intempéries en Seine-Maritime et dans l’Eure, deux départements qui avaient été placés hier soir en vigilance orange « pluie-inondation » et jaune pour « vent violent ».



Seules 23 interventions ont été recensées en Seine-Maritime et essentiellement pour des chutes de matériaux liées au vent, indique ce dimanche le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Dans l’Eure, quelques interventions également ce matin mais « rien de conséquent » selon les sapeurs-pompiers du département.



L'alerte orange de Météo-France a été levée ce dimanche à 9 heures.



La Seine-Maritime, l’Eure et l’Orne sont cependant maintenus en alerte jaune « crues ».