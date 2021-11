Insolite. A Fécamp, une cabine de toilettes publiques est emportée par le vent et tombe dans le port !

L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon76 et une équipe spécialisée en sauvetage aquatique des sapeurs-pompiers ont été engagés vers 12 heures à Fécamp (Seine-Maritime) pour une intervention un peu particulière… et insolite.



Une cabine abritant des toilettes publiques, implantée sur le port, a été emportée par une rafale de vent et a été retrouvée dans le bassin Bérigny, quai Capitaine Jean-Recher.



A l’arrivée des sapeurs-pompiers, la cabine flottait à la surface de l’eau. Les plongeurs de ont procédé à des reconnaissances aquatiques qui ont permis de s’assurer qu’il n’y avait personne à l’intérieur.