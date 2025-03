InfoRoute. Du 1er au 4 avril, la jonction A29/A131 à Rogerville sera fermée à la circulation

La société des autoroutes Paris Normandie (SAPN) réalise des travaux sur la jonction des autoroutes A29 et A131, au niveau de la commune de Rogerville (Seine-Maritime). Pour cette raison, la jonction sera fermée du mardi 1er avril au vendredi 4 avril, de 9h00 à 17h00, dans le sens Le Havre vers Tancarville.



Un Itinéraire de déviation sera mis en place. Les usagers arrivant de l’A29 et souhaitant rejoindre l’A131 en direction du pont de Tancarville seront déviés par la RD982, avant de reprendre l’A131.



Les conducteurs sont invités à faire preuve de prudence à l’approche des travaux et sur l’itinéraire de déviation mis en place.