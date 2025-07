Incendies dans le Sud : les sapeurs-pompiers de l’Eure en première ligne à Narbonne

A lire aussi

Il est environ 14 h 30 ce lundi 7 juillet lorsque des messages radio signalent un départ de feu de forêt dans les environs immédiats de Narbonne, dans l’Aude. La colonne Normandie, composée de sapeurs-pompiers de l’Eure et d’autres départements normands, en particulier la Seine-Maritime et l'Orne, se déploie aussitôt. Leur mission : appuyer les moyens aériens, notamment les Canadairs, pour ralentir l’avancée des flammes sur les flancs de l’incendie.Grâce à des lances canons, les équipes interviennent en limitant l’exposition directe des soldats du feu, dans des conditions rendues particulièrement délicates par la végétation et la chaleur.