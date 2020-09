Incendies criminels au Havre : 25 véhicules brûlés cette nuit, deux suspects en garde à vue

Peu après minuit, à 0h10 précisément, les sapeurs-pompiers ont été appelés à se rendre rue Bichat où plusieurs véhicules stationnés le long du trottoir étaient embrasées. Le feu, par effet de propagation, a détruit onze voitures.



Alors qu’ils luttaient contre ces incendies, les pompiers ont été informés d’un autre départ de feu dans une rue du même secteur : rue Émile Encontre. Même « spectacle », celui de treize véhicules embrasés.







Le portail et la façade du centre maternel Azur ont été endommagés par les flammes et les fumées. Par sécurité, vingt-trois personnes hébergées dans ce foyer destinés aux mères célibataires ont été évacuées, soit neuf mamans, onze enfants et trois employés, indique le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis), tout en précisant qu'aucun blessé n'est à déplorer. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux.



Enfin, une autre voiture a brûlé dans le même temps rue Emile-Flaubert, portant ainsi le nombre de véhicules détruits à 25.