Incendie suspect à Montivilliers : deux départs de feu dans les mêmes locaux désaffectés

Les sapeurs-pompiers du Havre ont été appelés à intervenir ce samedi en milieu d'après-midi pour éteindre un début d'incendie à Montivilliers (Seine-Maritime). Le feu s'est déclaré dans les locaux d'une entreprise désaffectée, rue Jean-Jaurès. Sur place, les secours ont constaté qu'il s'agissait de détritus enflammés à deux endroits différents dans un bâtiment d'une centaine de mètres carrés.



Le feu a été éteint au moyen d'une lance. Comme il est d'usage, les sapeurs-pompiers ont effectué une reconnaissance des lieux afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de victime. Ces locaux sont régulièrement squattés et les départs de feu y sont fréquents, précise un officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).



Vingt-et-un soldats du feu et six engins ont été mobilisés pendant une heure environ.