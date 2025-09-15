Incendie mortel dans l’Eure : une sexagénaire retrouvée sans vie dans les décombres d’un mobil-home

Le corps d’une femme a été découvert lors de l’intervention des sapeurs-pompiers - illustration Adobe stock
Un violent incendie a ravagé un mobil-home de 80 m², ce lundi 15 septembre au matin, au lieu-dit Les Donnets, à Saint-Siméon, une commune située sur la D810 à mi-chemin entre Pont-Audemer et Lieurey (Eure).
Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 8 h 30. À leur arrivée, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27), les flammes s’étaient déjà propagées à l’habitation, à deux voitures et à un groupe électrogène voisin. Malgré l’engagement de 16 soldats du feu, le sinistre a été total : le mobil-home et les véhicules ont été entièrement détruits.
Un corps sans vie dans les décombres
Après l’extinction du feu, le corps sans vie d’une femme de 66 ans, occupante des lieux, a été retrouvé dans les décombres. Deux hommes de sa famille, âgés de 66 et 46 ans, sont parvenus à évacuer et sont indemnes.
Les gendarmes, le maire de la commune et les équipes d’Enedis se sont rendus sur place. Une enquête a été ouverte sur l’origine de l’incendie.
