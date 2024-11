Incendie mortel ce soir à Nesle-Normandeuse, en Seine-Maritime : la victime est une femme handicapée

À 22 heures, les sapeurs-pompiers ont annoncé que le feu avait été circonscrit et qu'ils procédaient au dégarnissage et déblai des parties brûlées. Trois occupants d'une maison mitoyenne, indemnes, vont être relogés pour la nuit chez des proches.



Une enquête sera ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de l’incendie, qui est pour l’heure inconnue.