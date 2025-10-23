Connectez-vous S'inscrire

Incendie et explosion de bouteilles de gaz à Envermeu : un homme de 72 ans blessé légèrement


Un violent incendie a entièrement détruit un garage à Envermeu (Seine-Maritime) ce jeudi après-midi, provoquant l’explosion de plusieurs bouteilles de gaz et blessant légèrement un homme de 72 ans.



Jeudi 23 Octobre 2025 - 18:58


Les moyens déployés par les sapeurs-pompiers ont permis de limiter les dégâts - Illustration Adobe Stock
Un bâtiment servant de garage et de lieu de stockage a été totalement ravagé par les flammes ce jeudi après-midi à Envermeu, dans la rue des Canadiens. L’incendie a provoqué l’explosion de plusieurs bouteilles de gaz.

Quatre lances pour éteindre le feu

L’alerte a été donnée à 16h52. À l’arrivée des secours, le bâtiment était entièrement embrasé. Malgré la violence des flammes et les explosions, le risque de propagation aux habitations voisines a pu être écarté grâce aux moyens déployés par les sapeurs-pompiers, qui ont mis eu œuvre quatre lances à incendie.

Un homme de 72 ans, légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital. Les opérations d’extinction sont toujours en cours.





