Incendie de maison à Morgny (Eure) : un homme de 34 ans et son enfant de 8 ans, transportés à l'hôpital de Gisors

Devant l'ampleur du sinistre, les secours (16 sapeurs-pompiers) ont mis en oeuvre trois lances pour contenir les flammes et éviter toute propagation, indique ce matin, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis27).. Mission accomplie.



L'origine du départ de feu est indéterminée.



Le propriétaire de la demeure, un homme de 34 ans et sont enfant de 8 ans ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Ils ont été transportés, en urgence relative, au centre hospitalier de Gisors pour examen.



Ce matin, les sapeurs-pompiers étaient toujours sur place et procédaient au déblaiement des décombres.