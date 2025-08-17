Connectez-vous S'inscrire

Incendie dans une scierie à Saint-Maclou (Eure) : 100 m² de toiture détruits




Dimanche 17 Août 2025 - 20:14



Trente sapeurs-pompiers ont été mobilisés - illustration Adobe stock
Un incendie s’est déclaré ce dimanche matin dans les locaux de la scierie FESOB, rue Vannée à Saint-Maclou (Eure). Les sapeurs-pompiers, rapidement mobilisés, ont réussi à contenir les flammes qui menaçaient de ravager l’ensemble du bâtiment de 1 500 m².

L’alerte a été donnée vers 9h45. L’incendie aurait pris naissance au niveau d’un moteur contenant de l’huile hydraulique, avant de se propager à la toiture et à la façade du bâtiment industriel.
 

100 m2 de toiture détruits

Trente sapeurs-pompiers ont été engagés avec des moyens adaptés. Leur intervention a permis d’éviter une extension plus grave du sinistre. Malgré cela, environ 100 m² de toiture ont été détruits.

Pas d’impact sur l’activité

Selon les premières constatations, aucune mesure de chômage technique ne sera nécessaire. L’activité de l’entreprise ne devrait donc pas être perturbée.

Le dispositif de secours a été levé vers 14 heures, une fois les derniers foyers éteints et les lieux sécurisés.
 




