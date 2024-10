Incendie dans une maison à Manéglise : une femme et son fils relogés par la mairie

Un incendie s’est déclaré ce samedi vers 23 heures dans une maison individuelle située rue Pierre Vatinel, à Manéglise (Seine-Maritime).



À leur arrivée, les secours ont constaté que les occupants, une femme et son fils, avaient déjà évacué les lieux. Ils n’ont pas été blessés. Quatre engins et seize sapeurs-pompiers ont été dépêchés par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS76).