Incendie dans une entreprise de soudure à Gravigny : les pompiers empêchent la propagation des flammes

Deux lances à incendie ont été déployées pour maîtriser au plus vite le sinistre. Grâce à la réactivité et à la mobilisation d’une quinzaine de soldats du feu, le feu a été contenu avant qu’il ne se propage à l’ensemble de la structure. Au final, seuls 100 m² ont été endommagés.



Deux camions bennes, une voiture, un bateau et une moto stockés dans le bâtiment ont pu être préservés des flammes. L’intervention s’est terminée aux alentours de 5 h 40.



La police d’Évreux a ouvert une enquête pour déterminer l’origine du sinistre. Aucun blessé n’est à déplorer.