Incendie dans un immeuble de quatre étages à Évreux : 13 personnes évacuées, pas de victime

La cuisine a été entièrement détruite- illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus hier soir, lundi, vers 22 heures, au 54 rue Isambard à Évreux. À leur arrivée, un incendie s’était déclaré dans un appartement situé au troisième étage d’un immeuble qui en compte quatre.
13 personnes dont un enfant évacués
Les secours ont rapidement déployé une lance pour circonscrire le feu, qui s’est déclaré dans la cuisine de l’appartement. En parallèle des opérations d’extinction, les pompiers ont procédé à une inspection complète des lieux et à l’évacuation des habitants des 1er et 2e étages. Au total, 13 personnes, dont un enfant, ont été mises à l’abri
Les résidents des étages supérieurs, au 3e et 4e, ont été invités à se confiner temporairement dans leurs appartements, le temps que l’intervention se termine, vers 23 heures.
Aucune victime n’est à déplorer.
L’appartement sinistré était vide au moment du départ de feu. Toutefois, la cuisine a été entièrement détruite, rendant le logement inhabitable. Les locataires devront être relogés, indique le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 27).
Dix-huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.
