 InfoNormandie – Actualités locales en continu .mod_5667995 .resize { max-width: 692.42px; } .mod_5667995 img, .mod_5667995 embed, .mod_5667995 table { max-width: 700.2px; } .mod_5667995 .mod_5667995_pub { min-width: 778px; } .mod_5667995 .mod_5667995_pub .cel1 { padding: 0; } .mod_5667995 .photo.left .mod_5667995_pub, .mod_5667995 .photo.right .mod_5667995_pub { min-width: 389px; margin: 15px 10px; } .mod_5667995 .photo.left .mod_5667995_pub { margin-left: 0; } .mod_5667995 .photo.right .mod_5667995_pub { margin-right: 0; } .mod_5667995 .para_64264810 .photo { position: static; } .mod_5667995 .para_64264811 .photo { position: static; } .mod_5667995 .para_64264833 .photo { position: static; } .mod_5667995 .para_64264860 .photo { position: static; } #tiptip_holder { display: none; position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 99999; }
Connectez-vous S'inscrire





Incendie dans un immeuble de quatre étages à Évreux : 13 personnes évacuées, pas de victime


Un feu d’appartement s’est déclaré lundi soir au 3e étage d’un immeuble rue Isambard. Une partie des locataires a été évacuée, d’autres confinés chez eux.



Mardi 30 Septembre 2025 - 09:05



La cuisine a été entièrement détruite- illustration Adobe Stock
La cuisine a été entièrement détruite- illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus hier soir, lundi, vers 22 heures, au 54 rue Isambard à Évreux. À leur arrivée, un incendie s’était déclaré dans un appartement situé au troisième étage d’un immeuble qui en compte quatre.

13 personnes dont un enfant évacués

Les secours ont rapidement déployé une lance pour circonscrire le feu, qui s’est déclaré dans la cuisine de l’appartement. En parallèle des opérations d’extinction, les pompiers ont procédé à une inspection complète des lieux et à l’évacuation des habitants des 1er et 2e étages. Au total, 13 personnes, dont un enfant, ont été mises à l’abri

Les résidents des étages supérieurs, au 3e et 4e, ont été invités à se confiner temporairement dans leurs appartements, le temps que l’intervention se termine, vers 23 heures.

Aucune victime n’est à déplorer.

L’appartement sinistré était vide au moment du départ de feu. Toutefois, la cuisine a été entièrement détruite, rendant le logement inhabitable. Les locataires devront être relogés, indique le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 27).

Dix-huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.
 






Incendie dans un immeuble de quatre étages à Évreux : 13 personnes évacuées, pas de victime

30/09/2025

Un conducteur dépisté positif à 2,70 g/l d’alcool lors d’un contrôle routier à Harfleur

29/09/2025

Le corps d’un homme repêché dans la Lézarde à Harfleur, en Seine-Maritime

28/09/2025

Une passagère grièvement blessée dans un bus Nomad à Sébécourt, dans l’Eure

27/09/2025

Yvelines. Incendie sur un poste électrique de 400 000 volts à Méré : aucun impact pour les usagers

27/09/2025

Tentative de traversée vers l’Angleterre : 16 migrants secourus au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

27/09/2025

Deux hommes éjectés et grièvement blessés dans un accident près de Beaumont-le-Roger, dans l’Eure

27/09/2025

Yvelines : quatre jeunes interpellés pour une tentative d’extorsion avec arme à Rambouillet

27/09/2025

Contrôle routier à Gruchet-le-Valasse : un conducteur interpellé sans permis ni assurance

26/09/2025

Leucémies pédiatriques dans l'Eure : aucun nouveau cas à Pont-de-l’Arche et Igoville entre 2020 et 2022

26/09/2025

Yvelines : trois mineurs interpellés à Versailles après le vol par ruse d'une carte bancaire

25/09/2025

Début d’incendie maîtrisé au centre aquatique de Fécamp : 79 clients et employés évacués

25/09/2025

Victime d'un enlèvement dans l'Orne, Lucie, 12 ans, retrouvée saine et sauve en Loire-Atlantique

25/09/2025

La Ville d’Évreux reprend la main sur le festival rock après la défaillance de Normandy Rock

25/09/2025

L'auteur de tags sur un mur anti-bruit à l’entrée de Rouen interpellé en flagrant délit

25/09/2025

L’alerte enlèvement déclenchée après la disparition d’une fillette de 12 ans dans l’Orne

25/09/2025

Il exhibe un pistolet à la fenêtre en pleine intervention des pompiers : un homme interpellé au Havre

25/09/2025

Deux établissements perturbés ce jeudi matin à Rouen : tentative de blocage à la fac Pasteur et lycée fermé

25/09/2025

Au Havre, incendie au dernier étage d'un immeuble : neuf appartements évacués

25/09/2025

Seine-Maritime. Un piéton mortellement blessé après avoir été percuté par un poids lourd à Elbeuf

25/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen