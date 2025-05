Incendie dans un immeuble à Gisors : sept personnes indemnes, deux chiens et six chats périssent dans les flammes

À leur arrivée, les secours ont rapidement localisé le foyer de l’incendie, qu’ils ont pu maîtriser à l’aide d’une lance.



Une femme de 37 ans et six enfants — trois filles âgées de 6, 13 et 15 ans, et trois garçons de 4, 8 et 11 ans — ont été examinés par l’équipe du SMUR. Leur état de santé n’a pas nécessité de transport vers un établissement hospitalier. Les sinistrés devaient être relogés temporairement chez des proches.

