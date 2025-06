Incendie dans un appartement à Elbeuf : une femme intoxiquée, un couple et sept enfants relogés

Les habitants de l’immeuble avaient été évacués avant l’intervention des secours. Un important dispositif a été déployé : six engins et vingt sapeurs-pompiers, ainsi que la police nationale et municipale, le SMUR d’Elbeuf, la régie d’électricité, GrDF et les services municipaux ont été mobilisés.



Les sapeurs-pompiers ont procédé à des reconnaissances pour s’assurer de l’extinction complète de l’incendie, à l’aide d’une lance à incendie. Des opérations de ventilation et de dégarnissage ont également été réalisées pour sécuriser les lieux.