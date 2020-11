Incendie d’un entrepôt au Havre : un jeune garçon de 13 ans mis en examen par un juge pour enfants

Un adolescent âgé de 13 ans a été placé dans un centre éducatif fermé. Il a reconnu être à l’origine de l’incendie qui a dévasté, le samedi 24 octobre, un entrepôt désaffecté de France Logistique, au Havre (Seine-Maritime).



L’incendie s’était propagé au bâtiment de 10 000m2 et avait nécessité, pour le maîtriser et le circonscrire, la mobilisation de nombreux engins et près d’une centaine de sapeurs-pompiers. En outre, pour des raisons de sécurité, les secours avaient dû procéder à l’évacuation de 160 personnes.