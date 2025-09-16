Connectez-vous S'inscrire




Incendie cette nuit à la mairie de Grand-Couronne : la piste criminelle privilégiée


Un feu s’est déclaré vers 1 heure du matin au rez-de-chaussée de la mairie de Grand-Couronne. Les premiers éléments de l’enquête permettent de privilégier la piste criminelle, selon le parquet.



Mardi 16 Septembre 2025 - 08:46



Incendie cette nuit à la mairie de Grand-Couronne : la piste criminelle privilégiée
Cette nuit de lundi à mardi, peu avant 1 h 30, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée de la mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime). Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le sinistre à l’aide de trois lances à incendie.

Les opérations de reconnaissance et de ventilation se poursuivaient encore en fin d’intervention après plusieurs heures d’efforts des soldats du feu. Aucun blessé n’est à déplorer, selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).

La police judiciaire chargée de l’enquête

Une enquête confiée au service interdépartemental de la police judiciaire de Rouen est ouverte, sous l'autorité du procureur près le tribunal judiciaire de Rouen, afin d'établir les causes de cet incendie, précise le préfet Jean-Benoît Albertini qui s’est rendu sur place ce mardi matin. 

La piste criminelle privilégiée par le parquet

En fin d’après-midi, le parquet de Rouen a communiqué sur les  premiers éléments recueillis par la police nationale et un expert, ce mardi matin en présence du parquet. La piste s’oriente vers « l’intervention d’un tiers ». Une enquête a été ouverte pour dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, ainsi que pour dégradation d’un bien par moyen dangereux pour les personnes commise en raison de la qualité de la personne propriétaire ou utilisatrice, chargée d’une mission de service public.

Les investigations sont confiées au service interrégional de police judiciaire (SIPJ) de Rouen, confirme le parquet..

L'état civil et l'accueil "particulièrement touchés"

« D'après les premières informations reçues, l'état civil et l'accueil seraient particulièrement touchés », précise Alma Dufour, députée de la 4eme circonscription, sur son compte X (ex-Twitter). « Je tiens à adresser tout mon soutien aux habitant-es de Grand-Couronne, aux agents municipaux, ainsi qu'aux élu-es de la municipalité face à cette situation », ajoute-t-elle. 

Communiqué de Julie Lesage, maire de Grand-Couronne, publié à 8h30 : 
« Ce mardi 16 septembre 2025, à 1h 10 j'ai été alertée par les services de secours qu'un incendie était déclaré en mairie.
La propagation a été rapide et les pompiers sont intervenus très vite. L'incendie a été maîtrisé vers 1h30 mais les dégâts sont très importants.
Ce jour et jusqu'à nouvel ordre l'ensemble du bâtiment est inaccessible aux agents et au public. Des mesures sont à l'étude pour rapidement permettre un redéploiement des services à la population.
Les services de la Préfecture et de la police nationale sont mobilisés sur les suites à donner et une enquête est en cours.
La circulation en centre-ville est interrompue dans ce secteur. Des déviations sont en place dans l'attente de sécuriser les abords du bâtiment »




Plus d’informations à venir sur infonormandie 




Mots clés : enquête, faits divers, Grand-Couronne, incendie, police, pompiers, Seine-Maritime



Yvelines : inquiétante disparition d’une adolescente de 15 ans au Perray-en-Yvelines

16/09/2025

Accident cycliste–voiture au Mesnil-Esnard : une quinquagénaire blessée

16/09/2025

Incendie cette nuit à la mairie de Grand-Couronne : la piste criminelle privilégiée

16/09/2025

Incendie spectaculaire à la discothèque « Le Moulin Rose » à Belbeuf, en Seine-Maritime

16/09/2025

Montivilliers : une maison ravagée par les flammes, une femme hospitalisée

15/09/2025

Incendie mortel dans l’Eure : une sexagénaire retrouvée sans vie dans les décombres d’un mobil-home

15/09/2025

Yvelines : deux hommes condamnés après le vol violent d’un jeune en gare de Conflans-Sainte-Honorine

15/09/2025

Accident de poids lourd sur l’A28 en Seine-Maritime : circulation coupée vers Rouen

15/09/2025

Freulleville, dans le pays de Bray, mise sur un “apéro citoyen” pour préparer les municipales

14/09/2025

Travaux de nuit sur l’A154 : fermeture de la jonction depuis l’A13 à Incarville, dans l’Eure

14/09/2025

Tentative de vol par effraction au Vésinet (Yvelines) : trois jeunes mis en fuite par la victime et interpellés

14/09/2025

Seine-Maritime : au Havre, un couple condamné pour détention illégale d’un ouistiti

14/09/2025

Eure. Un enfant de 5 ans alerte les secours lors d’un départ de feu à Val-d’Hazey, près de Gaillon

14/09/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Chatou : la police recherche Hervé Bernard

13/09/2025

Seine-Maritime : un piéton grièvement blessé, percuté par un poids lourd ce matin à Lillebonne

13/09/2025

Yvelines : trois adolescents de 15 et 16 ans interpellés après un cambriolage au Vésinet

13/09/2025

Le Havre : le tribunal judiciaire invite le public à un faux procès pour les Journées du patrimoine

13/09/2025

Mort devant la discothèque « La Winery » à Évreux : le conducteur mis en examen pour meurtre et placé en détention

12/09/2025

Yvelines : le maire de Mantes-la-Jolie s’oppose au projet de village pour mineurs non accompagnés et lance une pétition

12/09/2025

Un bus Teor s'embrase à Canteleu, près de Rouen : les passagers sont sains et saufs

12/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie

Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

12/09/2025 -

Accident mortel sur la ligne Paris - Granville à L’Aigle : la circulation des trains a repris progressivement dans la soirée

10/09/2025 -

Mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre : perturbations attendues sur le réseau Nomad Car en Normandie

09/09/2025 -

Seine-Maritime : un piéton grièvement blessé, percuté par un poids lourd ce matin à Lillebonne

13/09/2025 -

Délestée de 8 000€ et de ses bijoux, une nonagénaire victime d’un vol par « fausse qualité » près de Rouen

11/09/2025 -

Collision entre un autocar Nomad et une voiture près de Saint-Aubin-d’Escroville : deux blessés légers

10/09/2025 -

Un bus Teor s'embrase à Canteleu, près de Rouen : les passagers sont sains et saufs

12/09/2025 -

Piégé par la balise GPS, un voleur de vélo électrique est géolocalisé (et interpellé) à Saint-Etienne-du-Rouvray

12/09/2025 -

Eure. Un enfant de 5 ans alerte les secours lors d’un départ de feu à Val-d’Hazey, près de Gaillon

14/09/2025 -

Le Havre : une automobiliste de 21 ans arrêtée pour conduite en état d’ivresse

11/09/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen