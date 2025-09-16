Incendie cette nuit à la mairie de Grand-Couronne : la piste criminelle privilégiée

Les opérations de reconnaissance et de ventilation se poursuivaient encore en fin d’intervention après plusieurs heures d’efforts des soldats du feu. Aucun blessé n’est à déplorer, selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
La police judiciaire chargée de l’enquête
Un incendie s'est déclaré au cours de la nuit dans l'hôtel de ville de #GrandCouronne.
Le préfet Jean-Benoît Albertini s'est rendu sur place ce matin afin de témoigner de son soutien et de celui de l'ensemble des services de l'État à la maire de la commune Julie Lesage et aux…
— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) September 16, 2025
La piste criminelle privilégiée par le parquet
Les investigations sont confiées au service interrégional de police judiciaire (SIPJ) de Rouen, confirme le parquet..
L'état civil et l'accueil "particulièrement touchés"
Cette nuit, la mairie de Grand-Couronne a été victime d'un incendie. D'après les premières informations reçues, l'état civil et l'accueil seraient particulièrement touchés.
Je tiens à adresser tout mon soutien aux habitant-es de Grand-Couronne, aux agents municipaux, ainsi…
— Alma Dufour (@alma_dufour) September 16, 2025
« Ce mardi 16 septembre 2025, à 1h 10 j'ai été alertée par les services de secours qu'un incendie était déclaré en mairie.
La propagation a été rapide et les pompiers sont intervenus très vite. L'incendie a été maîtrisé vers 1h30 mais les dégâts sont très importants.
Ce jour et jusqu'à nouvel ordre l'ensemble du bâtiment est inaccessible aux agents et au public. Des mesures sont à l'étude pour rapidement permettre un redéploiement des services à la population.
Les services de la Préfecture et de la police nationale sont mobilisés sur les suites à donner et une enquête est en cours.
La circulation en centre-ville est interrompue dans ce secteur. Des déviations sont en place dans l'attente de sécuriser les abords du bâtiment »
