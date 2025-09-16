Incendie cette nuit à la mairie de Grand-Couronne : l’enquête confiée à la police judiciaire

Cette nuit de lundi à mardi, peu avant 1 h 30, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée de la mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime).
Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le sinistre à l’aide de trois lances à incendie.
Les opérations de reconnaissance et de ventilation se poursuivaient encore en fin d’intervention après plusieurs heures d’efforts des soldats du feu. Aucun blessé n’est à déplorer, selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
La police judiciaire chargée de l’enquête
Une enquête confiée au service interdépartemental de la police judiciaire de Rouen est ouverte, sous l'autorité du procureur près le tribunal judiciaire de Rouen, afin d'établir les causes de cet incendie, précise le préfet Jean-Benoît Albertini qui s’est rendu sur place ce mardi matin.
Un incendie s'est déclaré au cours de la nuit dans l'hôtel de ville de #GrandCouronne.
Le préfet Jean-Benoît Albertini s'est rendu sur place ce matin afin de témoigner de son soutien et de celui de l'ensemble des services de l’État à la maire de la commune Julie Lesage et aux… pic.twitter.com/QhSvqzsfUH
— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) September 16, 2025
Cette nuit, la mairie de Grand-Couronne a été victime d'un incendie. D'après les premières informations reçues, l'état civil et l'accueil seraient particulièrement touchés.— Alma Dufour (@alma_dufour) September 16, 2025
Je tiens à adresser tout mon soutien aux habitant-es de Grand-Couronne, aux agents municipaux, ainsi… pic.twitter.com/vXtzOgf48U