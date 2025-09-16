Connectez-vous S'inscrire




Incendie cette nuit à la mairie de Grand-Couronne : l’enquête confiée à la police judiciaire




Mardi 16 Septembre 2025 - 08:46



Incendie cette nuit à la mairie de Grand-Couronne : l’enquête confiée à la police judiciaire
Cette nuit de lundi à mardi, peu avant 1 h 30, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée de la mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime).
Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le sinistre à l’aide de trois lances à incendie.

Les opérations de reconnaissance et de ventilation se poursuivaient encore en fin d’intervention après plusieurs heures d’efforts des soldats du feu. Aucun blessé n’est à déplorer, selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).

La police judiciaire chargée de l’enquête

  Une enquête confiée au service interdépartemental de la police judiciaire de Rouen est ouverte, sous l'autorité du procureur près le tribunal judiciaire de Rouen, afin d'établir les causes de cet incendie, précise le préfet Jean-Benoît Albertini qui s’est rendu sur place ce mardi matin. 

Plus d’informations à venir sur infonormandie 






Mots clés : enquête, faits divers, Grand-Couronne, incendie, police, pompiers, Seine-Maritime



