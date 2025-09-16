Incendie cette nuit à la mairie de Grand-Couronne : l’enquête confiée à la police judiciaire

Un incendie s'est déclaré au cours de la nuit dans l'hôtel de ville de #GrandCouronne.



Le préfet Jean-Benoît Albertini s'est rendu sur place ce matin afin de témoigner de son soutien et de celui de l'ensemble des services de l’État à la maire de la commune Julie Lesage et aux… pic.twitter.com/QhSvqzsfUH

— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) September 16, 2025



Une enquête confiée au service interdépartemental de la police judiciaire de Rouen est ouverte, sous l'autorité du procureur près le tribunal judiciaire de Rouen, afin d'établir les causes de cet incendie, précise le préfet Jean-Benoît Albertini qui s’est rendu sur place ce mardi matin.

