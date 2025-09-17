Connectez-vous S'inscrire




Incendie au centre de rééducation Les Herbiers à Bois-Guillaume : dix patients évacués, deux employés légèrement intoxiqués


Un incendie s’est déclaré ce mercredi matin dans un local technique du centre de rééducation Les Herbiers à Bois-Guillaume. Dix patients ont été évacués et deux employés légèrement intoxiqués. L’intervention des secours a permis de maîtriser rapidement le sinistre, sans impact majeur sur l’établissement.



Mercredi 17 Septembre 2025 - 10:07



La réactivité des secours et la bonne coordination avec le personnel ont permis de limiter les conséquences sur le fonctionnement du centre - Illustration Google Maps
Les sapeurs-pompiers sont intervenus en nombre ce mercredi 17 septembre, vers 7h50, au centre de rééducation Les Herbiers, rue Herbeuse à Bois-Guillaume, suite à un départ de feu dans un local technique basse tension (TGBT) situé au sous-sol de l’établissement, classé ERP (Établissement recevant du public).

À leur arrivée, les secours ont constaté un départ de feu sur des onduleurs électriques. Six engins et quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi que des fonctionnaires de police.

Des patients évacués, d'autres confinés

À titre de précaution, dix patients ont été évacués et seize autres confinés dans leurs chambres. Deux employés, incommodés par les fumées, ont été pris en charge sur place par une équipe du SMUR pour un bilan médical. Aucun transport à l’hôpital n’a finalement été nécessaire après évaluation.

Les opérations de sécurisation de l’installation électrique ont été menées en collaboration avec Enedis, tandis que les locaux ont été ventilés pour permettre une reprise rapide de l’activité. L’intervention, qui s’est poursuivie dans la matinée, s’est achevée sans impact sur le fonctionnement du centre, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).

Aucune perturbation durable

La réactivité des secours et la bonne coordination avec le personnel ont permis de limiter les conséquences.  Aucune victime grave n’est à déplorer et l’établissement a pu poursuivre normalement ses activités.





Mots clés : Bois-Guillaume, enquête, faits divers, incendie, police, pompiers, Seine-Maritime



17/09/2025

