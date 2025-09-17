Incendie au centre de rééducation Les Herbiers à Bois-Guillaume : dix patients évacués, deux employés légèrement intoxiqués

À titre de précaution, dix patients ont été évacués et seize autres confinés dans leurs chambres. Deux employés, incommodés par les fumées, ont été pris en charge sur place par une équipe du SMUR pour un bilan médical. Aucun transport à l’hôpital n’a finalement été nécessaire après évaluation.



Les opérations de sécurisation de l’installation électrique ont été menées en collaboration avec Enedis, tandis que les locaux ont été ventilés pour permettre une reprise rapide de l’activité. L’intervention, qui s’est poursuivie dans la matinée, s’est achevée sans impact sur le fonctionnement du centre, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).