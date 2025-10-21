Incendie à bord du « Nominoë » en baie de Seine : les quatre marins sont sains et saufs

Trois marins ont été évacués, un quatrième est resté à bord : un incendie s’est déclaré ce mardi matin à bord du navire de pêche Nominoë alors qu’il était en activité au large du Calvados. L’intervention conjointe du CROSS, de la Marine nationale et de la SNSM a permis d’éviter le pire.