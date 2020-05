Incendie à Notre-Dame-de-Gravenchon : un couple et ses trois enfants relogés

Un pavillon a été ravagé par le feu cet après-midi à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime). Il était 14h30 environ quand le centre de traitement des appels (CTA) des sapeurs-pompiers, a été alerté.



Des moyens en matériel et en hommes ont été immédiatement engagés pour combattre l'incendie qui s'est déclaré dans une habitation située dans un lotissement en bordure de la rue Raoult-Dufy. La demeure était déjà embrasée à l'arrivée des secours qui ont déployé deux lances pour venir à bout du sinistre. Le feu serait parti de la salle de jeux, selon les premiers éléments recueillis par les policiers, en charge de l'enquête.



Aucune victime n'est à déplorer. Le couple et ses trois enfants en bas âge, qui occupaient la maison, ont été transportés au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers pour examen. La famille va être relogée par les services de la mairie.



L'intervention a nécessité huit engins et vingt-quatre sapeurs-pompiers.