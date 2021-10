Incendie à Neuville-les-Dieppe : sept adultes et deux enfants conduits à l'hôpital

Sept personnes ont été évacuées de l'immeuble dans un premier temps par les secours au moyen de cagoule de survie.



Le dernier bilan établi fait état de 18 personnes examinées sur place par les sapeurs-pompiers et l'équipe médicale, dont 5 enfants. Sept adultes et deux enfants, incommodés par les fumées, ont été transportés au centre hospitalier de Dieppe.



Dix appartements sont endommagés et leurs locataires seront relogés par leurs familles ou le bailleur social.



27 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec 10 engins.