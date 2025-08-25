Connectez-vous S'inscrire

Incendie à Boos en Seine-Maritime : une maison détruite, six personnes relogées


Un incendie s’est déclaré ce lundi en début d’après-midi dans une habitation de Boos, en Seine-Maritime. Le sinistre, qui a touché également une maison mitoyenne, a nécessité l’intervention de nombreux sapeurs-pompiers.



Lundi 25 Août 2025 - 16:01



Incendie à Boos en Seine-Maritime : une maison détruite, six personnes relogées
L’alerte a été donnée peu avant 13h30, allée des Saules. À l’arrivée des secours, une maison de 100 m² était en feu, avec un début de propagation à l’habitation voisine. Les sapeurs-pompiers ont déployé trois lances afin de circonscrire rapidement le sinistre.

Six personnes relogées par la mairie

Au total, six personnes résidant dans les deux habitations sont directement concernées par l’incendie. Toutes seront relogées par la mairie. La gendarmerie s’est rendue sur place pour sécuriser le périmètre et constater les faits.

Pas moins de 17 sapeurs-pompiers et 5 engins ont été engagés sur cette intervention. L’extinction était toujours en cours dans l’après-midi.




Mots clés : Boos, faits divers, incendie, pompiers, Seine-Maritime

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Incendie à Boos en Seine-Maritime : une maison détruite, six personnes relogées

25/08/2025

Mort d’un adolescent lors d’une sortie à la plage du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte

25/08/2025

Grand-Couronne : un conducteur alcoolisé prend la fuite après un accident, une mère et ses deux enfants transportés à l’hôpital

25/08/2025

A Barville, dans l'Eure, un pavillon, un abri de jardin et une voiture détruits dans un violent incendie

25/08/2025

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025

Un parapentiste chute de 20 mètres et reste suspendu dans un arbre au Marais-Vernier (Eure)

24/08/2025

Un incendie endommage une habitation au Plessis-Sainte-Opportune (Eure) : les occupants relogés

24/08/2025

Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

24/08/2025

Un incendie de chaume maîtrisé à Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure

24/08/2025

Eure : un garage abritant des voitures de collection ravagé par les flammes à Vexin-sur-Epte

24/08/2025

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025

Travaux de nuit : l’A131 fermée pour la dépose de l’auvent du péage de Bourneville (Eure)

23/08/2025

Pont-Authou : un appartement détruit par les flammes, une femme hospitalisée après avoir inhalé des fumées

23/08/2025

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025

Rouen : à l'aide d'un drone, ils tentent de parachuter des objets interdits dans l'enceinte de la prison

22/08/2025

Dieppe : une piétonne de 51 ans meurt percutée par un véhicule, le conducteur en fuite

22/08/2025

Yvelines : interpellé à Maisons-Laffitte, après un refus d’obtempérer et le vol d'une voiture à Poissy

22/08/2025

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025 -

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025 -

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

19/08/2025 -

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025 -

Une adolescente victime de violences et du vol de son portable à Evreux : son agresseur interpellé

19/08/2025 -

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025 -

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025 -

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen