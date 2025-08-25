Incendie à Boos en Seine-Maritime : une maison détruite, six personnes relogées

L’alerte a été donnée peu avant 13h30, allée des Saules. À l’arrivée des secours, une maison de 100 m² était en feu, avec un début de propagation à l’habitation voisine. Les sapeurs-pompiers ont déployé trois lances afin de circonscrire rapidement le sinistre.
Six personnes relogées par la mairie
Au total, six personnes résidant dans les deux habitations sont directement concernées par l’incendie. Toutes seront relogées par la mairie. La gendarmerie s’est rendue sur place pour sécuriser le périmètre et constater les faits.
Pas moins de 17 sapeurs-pompiers et 5 engins ont été engagés sur cette intervention. L’extinction était toujours en cours dans l’après-midi.
