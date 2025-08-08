Connectez-vous S'inscrire

Il part en vacances avec 2 g d'alcool dans le sang, roule à contresens et percute une voiture près de Rouen


L’accident s’est produit cette nuit de jeudi à vendredi, sur la Sud3, à hauteur de Petit-Quevilly. Un automobiliste de 48 ans, qui circulait à contresens sous l’emprise de l’alcool, a percuté frontalement un autre véhicule.



Vendredi 8 Août 2025 - 11:42



Illustration
Illustration
Il était un peu avant 3h30 ce vendredi 8 août quand les sapeurs-pompiers et la police sont intervenus sur le lieu d’un accident de la circulation à Petit-Quevilly, près de Rouen. Deux voitures venaient d’entrer en collision frontale sur la Sud3.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, le conducteur d’une Citroën DS4, un homme âgé de 48 ans, roulait à contresens de la circulation lorsqu’il a percuté une Opel Corsa arrivant en sens inverse, en direction de Rouen.

Plus de 2 g d’alcool dans le sang

Le chauffard a été immédiatement soumis à un dépistage à l’éthylomètre par les policiers. Résultat : un taux supérieur à 2 grammes d’alcool par litre de sang. L’automobiliste a expliqué aux forces de l’ordre qu’il partait en vacances et ne savait pas comment il avait pu emprunter la Sud3 à contresens, depuis le rond-point de la Motte.

Pris en charge par un équipage de police secours, il a été placé en cellule de dégrisement au commissariat avant de pouvoir être entendu, notamment pour conduite sous empire d’un état alcoolique.

Deux jeunes femmes légèrement blessées

À bord de l’Opel Corsa se trouvaient deux femmes âgées de 26 et 25 ans. Toutes deux ont été examinées sur place par les secours. Légèrement blessées, leur état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de l’accident.





Mots clés : accident, enquête, faits divers, police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime

              


Il part en vacances avec 2 g d'alcool dans le sang, roule à contresens et percute une voiture près de Rouen

08/08/2025

