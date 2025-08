Home-jacking à Maromme : un couple attaqué chez lui en pleine nuit par un voleur de voiture ...ivre

Scène d'effroi ce mercredi 6 août vers 4h30 du matin, dans une habitation de la rue Raymond-Duflo à Maromme, près de Rouen (Seine-Maritime). Un homme parvient à s’introduire par effraction dans la maison d'un couple, en forçant une porte située au sous-sol.



L'individu grimpe à l’étage, et au niveau d'une chambre… ombe nez à nez avec un quinquagénaire et de son épouse. Le cambrioleur affirme alors être armé d'une carabine et exige les clés de la voiture du couple. Pris de panique, les victimes s’exécutent. Le voleur s’enfuit aussitôt au volant de leur Renault Scénic.