Harfleur : une femme décède percutée par un train, la circulation ferroviaire et routière coupée

La circulation ferroviaire est totalement interrompue dans les deux sens, entre Le Havre et Yvetot, tout comme la circulation routière au niveau du passage à niveau, le temps de l’intervention et de l’enquête.



La SNCF a annoncé sur ses réseaux sociaux la suppression de plusieurs trains dont le 3104 impliqué et le 3107. Les voyageurs devaient être pris en charge à bord d'autres trains.



L'heure de reprise du trafic est estimé à 11 h 30.