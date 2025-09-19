Harfleur près du Havre : un motard tué sur la rocade, après avoir percuté la rambarde de sécurité

Un homme de 58 ans a trouvé la mort dans un accident de la route, cette nuit près du Havre (Seine-Maritime). Il a percuté une rambarde de sécurité sur la rocade d'Harfleur. Il n'a pas pu être réanimé.