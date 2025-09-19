Harfleur près du Havre : un motard tué sur la rocade, après avoir percuté la rambarde de sécurité

Un accident de la circulation s’est produit dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 septembre 2025, à Harfleur, près du Havre (Seine-Maritime). Il était un peu plus d’1 heure du matin lorsque les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir sur la CD 6015, au niveau de la rocade.
La tentative de réanimation échoue
Selon les premiers éléments recueillis, un motard de 58 ans a perdu le contrôle de son deux-roues et a violemment percuté la rambarde de sécurité. Sept sapeurs-pompiers, avec trois véhicules de secours routier, ont porté secours à la victime. Malgré les tentatives de réanimation prodiguées sur place, le quinquagénaire n’a pas pu être sauvé : son décès a été constaté par le médecin du SMUR.
Les circonstances précises de l’accident restent à établir. Une enquête a été ouverte par les policiers havrais.
Les circonstances précises de l’accident restent à établir. Une enquête a été ouverte par les policiers havrais.