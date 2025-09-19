Connectez-vous S'inscrire




Harfleur près du Havre : un motard tué sur la rocade, après avoir percuté la rambarde de sécurité


Un homme de 58 ans a trouvé la mort dans un accident de la route, cette nuit près du Havre (Seine-Maritime). Il a percuté une rambarde de sécurité sur la rocade d'Harfleur. Il n'a pas pu être réanimé.



Vendredi 19 Septembre 2025 - 08:11



Un accident de la circulation s’est produit dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 septembre 2025, à Harfleur, près du Havre (Seine-Maritime). Il était un peu plus d’1 heure du matin lorsque les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir sur la CD 6015, au niveau de la rocade.

La tentative de réanimation échoue

Selon les premiers éléments recueillis, un motard de 58 ans a perdu le contrôle de son deux-roues et a violemment percuté la rambarde de sécurité. Sept sapeurs-pompiers, avec trois véhicules de secours routier, ont  porté secours à la victime. Malgré les tentatives de réanimation prodiguées sur place, le quinquagénaire n’a pas pu être sauvé : son décès a été constaté par le médecin du SMUR.

Les circonstances précises de l’accident restent à établir. Une enquête a été ouverte par les policiers havrais. 





