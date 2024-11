Gruchet-le-Valasse : un homme brûlé en tentant d'éteindre un chalet embrasé et menaçant sa maison

En tentant de maîtriser l’incendie, le propriétaire a été brûlé aux bras et aux cuisses. Il a été transporté en urgence relative à l’hôpital de Lillebonne.



Son épouse et leurs deux enfants, âgés de 13 et 15 ans, avaient évacué la maison avant l’arrivée des secours. Ils sont indemnes, mais la famille devra être relogée.



La police s’est rendue sur place et une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de l’incendie.