Grave accident sur l’A151 à Beautot (Seine-Maritime) : une femme en urgence absolue, circulation perturbée

Dix-sept sapeurs-pompiers et six engins sont intervenus sur place, avec l’appui d’un infirmier sapeur-pompier, du SMUR et de la gendarmerie. .



L’intervention est toujours en cours à 18 h 30. L’autoroute A151 est réduite à une seule voie de circulation dans le secteur de Beautot, le temps de l’enlèvement des véhicules accidentés.