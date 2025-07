Grave accident de la route dans l'Eure : deux femmes en urgence absolue et quatre autres blessés légers

Le bilan fait état de deux blessées en urgence absolue : deux femmes âgées de 43 et 51 ans, transportées vers le service des urgences du CHU de Rouen. Elles étaient dans le même véhicule.



Quatre autres personnes ont été blessées plus légèrement : deux femmes de 35 et 51 ans, et deux hommes de 34 et 48 ans, évacués vers le CHU de Rouen et l’hôpital de Louviers.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d'établir les circonstances de l'accident.