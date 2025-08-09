Connectez-vous S'inscrire

Grandes marées : vigilance renforcée sur la façade de la Manche du dimanche 10 au 14 jeudi août


Avec des coefficients supérieurs à 90 attendus, la préfecture maritime appelle baigneurs, promeneurs et pêcheurs à pied à la plus grande prudence. Les courants seront plus forts et la mer plus dangereuse.



Samedi 9 Août 2025 - 20:11



Peu avant l’ouverture de la campagne de sécurité des loisirs nautiques et de la plaisance, le CROSS Jobourg a mené un exercice simulant des kite-surfeurs en difficulté au large du Havre. - Illustration Préfecture maritime / X
Peu avant l’ouverture de la campagne de sécurité des loisirs nautiques et de la plaisance, le CROSS Jobourg a mené un exercice simulant des kite-surfeurs en difficulté au large du Havre. - Illustration Préfecture maritime / X
Du dimanche 10 au jeudi 14 août 2025, de très forts coefficients de marée — supérieurs à 90 — sont annoncés le long de la façade maritime Manche – mer du Nord. Ces conditions attirent souvent de nombreux promeneurs et pêcheurs à pied sur le littoral, mais elles présentent aussi un danger réel.

En quelques minutes, rappelle la préfecture maritime, un baigneur ou un marcheur peut se retrouver isolé ou emporté par le courant. Les grandes marées augmentent le marnage (différence entre pleine mer et basse mer), accélèrent la remontée des eaux et renforcent les courants, rendant la mer plus imprévisible.

Plus d’interventions cet été

Sur la zone allant du Mont-Saint-Michel au cap d’Antifer, sur le littoral de la Seine-Maritime, le CROSS Jobourg (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) note une forte hausse des opérations liées à la baignade ou aux activités nautiques. Entre le 1er mai et le 1er août 2025, 22 interventions de recherche et de sauvetage ont été menées, dont 3 décès. En 2024, sur la même période, on comptait 8 opérations et 1 décès.

Hausse des isolements par la marée

Du cap d’Antifer à la frontière belge, le phénomène d’isolement par la marée est en nette progression. Le CROSS Gris-Nez a recensé 38 événements depuis le 1er mai 2025, touchant particulièrement les baies de Somme, d’Authie et de Canche.
Le drame survenu le 2 août à Gravelines, où un enfant a été emporté par le courant sur une zone interdite à la baignade, illustre tragiquement ces dangers.

Trois décès en 2024 lors des grandes marées

En 2024, 407 personnes ont été isolées par la marée sur l’ensemble de la façade Manche – mer du Nord. Trois décès avaient été enregistrés : un plaisancier, un baigneur et un pêcheur à pied lors de grandes marées.

La préfecture maritime recommande à tous de se renseigner sur les horaires de marée, d’éviter les zones non surveillées et de rester vigilants même par beau temps.





Mots clés : Manche, marée, noyade, préfecture maritime, Seine-Maritime

              


