Grand-Quevilly : l’école Maryse Bastié toujours mobilisée contre la fermeture d’une classe

Depuis ce lundi 30 juin, les grilles de l’école élémentaire Maryse Bastié à Grand-Quevilly restent closes chaque matin de 8h à 9h. Non pas en raison d’un incident ou d’une grève administrative, mais à l’initiative des parents d’élèves mobilisés contre la fermeture annoncée d’une classe élémentaire à la rentrée prochaine.



Baptisé « Barouf à l’école », ce rassemblement quotidien invite parents, enseignants et soutiens à faire entendre leur colère, casseroles, tambours et sifflets en main. Une opération symbolique et bruyante, dans un esprit résolument pacifique, pour dénoncer une décision jugée injuste et aux conséquences néfastes.