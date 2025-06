Grand-Quevilly : 50 litres de carburant se répandent sur la chaussée après la rupture d’un réservoir

Quatre engins et onze sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux. L’intervention a consisté à la mise en place d’un balisage de sécurité, et l’endiguement de la fuite à l’aide d’un merlon de terre, afin de contenir la pollution.



Aucune victime n’est à déplorer. La police, les services de voirie et la Métropole ont également été mobilisés pour gérer les conséquences de cet incident et assurer le nettoyage de la chaussée.