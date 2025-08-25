Connectez-vous S'inscrire

Grand-Couronne : un conducteur alcoolisé prend la fuite après un accident, une mère et ses deux enfants transportés à l’hôpital


Un automobiliste en état d’ivresse a pris la fuite après une collision avec une voiture occupée par une mère et ses deux enfants, à Grand-Couronne, près de Rouen. Tous trois ont été hospitalisés par précaution.



Lundi 25 Août 2025 - 11:40



La mère de famille et ses deux enfants ont été transportés à l'hôpital pour examen - Illustration Adobe Stock
La mère de famille et ses deux enfants ont été transportés à l'hôpital pour examen - Illustration Adobe Stock
Un automobiliste « circulant à vive allure » selon un témoin a été impliqué dans un accident avec une Peugeot 108, dans la nuit de vendredi à samedi à Grand-Couronne (Seine-Maritime). La conductrice et ses deux enfants, âgés de 7 et 2 ans, n’ont pas été blessés mais ont été hospitalisés pour des examens de contrôle. Le conducteur en cause a été interpellé avec un taux d’alcoolémie supérieur au seuil légal.

Le conducteur prend la fuite

L’accident s’est produit peu après minuit et demi, dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 août, rue Georges-Clemenceau à Grand-Couronne. Une Volkswagen Golf est entrée en collision avec une Peugeot 108 occupée par une femme de 34 ans et ses deux enfants en bas âge.

Un témoin de 23 ans, qui a alerté les secours, a indiqué aux policiers que la Golf roulait à vive allure et que son conducteur avait pris la fuite immédiatement après l’accident. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge la mère et ses enfants, indemnes mais choqués, et les ont conduits à l’hôpital pour examens.

1,22 g d'alcool dans le sang

Le conducteur de la Golf a finalement été retrouvé quelques instants plus tard, assis dans l’herbe au bord de la route. Soumis à un dépistage d’alcoolémie, il présentait un taux de 0,61 mg par litre d’air expiré, soit 1,22 g d’alcool par litre de sang.

Interpellé notamment pour défaut de maîtrise et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l’automobiliste a été placé en dégrisement puis garde à vue.

 





Mots clés : accident, faits divers, Grand-Couronne, police, Seine-Maritime

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Grand-Couronne : un conducteur alcoolisé prend la fuite après un accident, une mère et ses deux enfants transportés à l’hôpital

25/08/2025

A Barville, dans l'Eure, un pavillon, un abri de jardin et une voiture détruits dans un violent incendie

25/08/2025

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025

Un parapentiste chute de 20 mètres et reste suspendu dans un arbre au Marais-Vernier (Eure)

24/08/2025

Un incendie endommage une habitation au Plessis-Sainte-Opportune (Eure) : les occupants relogés

24/08/2025

Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

24/08/2025

Un incendie de chaume maîtrisé à Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure

24/08/2025

Eure : un garage abritant des voitures de collection ravagé par les flammes à Vexin-sur-Epte

24/08/2025

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025

Travaux de nuit : l’A131 fermée pour la dépose de l’auvent du péage de Bourneville (Eure)

23/08/2025

Pont-Authou : un appartement détruit par les flammes, une femme hospitalisée après avoir inhalé des fumées

23/08/2025

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025

Rouen : à l'aide d'un drone, ils tentent de parachuter des objets interdits dans l'enceinte de la prison

22/08/2025

Dieppe : une piétonne de 51 ans meurt percutée par un véhicule, le conducteur en fuite

22/08/2025

Yvelines : interpellé à Maisons-Laffitte, après un refus d’obtempérer et le vol d'une voiture à Poissy

22/08/2025

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025

Rouen : un chauffard alcoolisé tente d’échapper à un contrôle routier, il termine sa course dans une voiture en stationnement

21/08/2025

Yvelines. Recherché par la police, l'automobiliste est intecepté aux Mureaux après une course-poursuite sur l’A13

21/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025 -

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025 -

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

19/08/2025 -

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025 -

Une adolescente victime de violences et du vol de son portable à Evreux : son agresseur interpellé

19/08/2025 -

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025 -

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025 -

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen