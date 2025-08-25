Grand-Couronne : un conducteur alcoolisé prend la fuite après un accident, une mère et ses deux enfants transportés à l’hôpital

Un automobiliste en état d’ivresse a pris la fuite après une collision avec une voiture occupée par une mère et ses deux enfants, à Grand-Couronne, près de Rouen. Tous trois ont été hospitalisés par précaution.



Un automobiliste « circulant à vive allure » selon un témoin a été impliqué dans un accident avec une Peugeot 108, dans la nuit de vendredi à samedi à Grand-Couronne (Seine-Maritime). La conductrice et ses deux enfants, âgés de 7 et 2 ans, n’ont pas été blessés mais ont été hospitalisés pour des examens de contrôle. Le conducteur en cause a été interpellé avec un taux d’alcoolémie supérieur au seuil légal.

Le conducteur prend la fuite L’accident s’est produit peu après minuit et demi, dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 août, rue Georges-Clemenceau à Grand-Couronne. Une Volkswagen Golf est entrée en collision avec une Peugeot 108 occupée par une femme de 34 ans et ses deux enfants en bas âge.



Un témoin de 23 ans, qui a alerté les secours, a indiqué aux policiers que la Golf roulait à vive allure et que son conducteur avait pris la fuite immédiatement après l’accident. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge la mère et ses enfants, indemnes mais choqués, et les ont conduits à l’hôpital pour examens.

1,22 g d'alcool dans le sang Le conducteur de la Golf a finalement été retrouvé quelques instants plus tard, assis dans l’herbe au bord de la route. Soumis à un dépistage d’alcoolémie, il présentait un taux de 0,61 mg par litre d’air expiré, soit 1,22 g d’alcool par litre de sang.



Interpellé notamment pour défaut de maîtrise et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l’automobiliste a été placé en dégrisement puis garde à vue.









En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact